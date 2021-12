Maurer: «Manchmal schwebe ich auch einfach nur hier»

München/Nohfelden (dpa)

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer nutzt Sonntage auf der Internationalen Raumstation ISS, um in der Schwerelosigkeit einfach mal zu entspannen. «Manchmal schwebe ich einfach nur hier so in meinem Modul. Dann fühle ich mich ein bisschen wie ein Schmetterling», sagte Maurer am Samstag bei einer Live-Schalte mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und herzkranken Kindern, die aus dem Deutschen Museum in München und der Weltraum-Atelier im saarländischen Nohfelden zugeschaltet waren. «Das ist ein Erlebnis der absoluten Freiheit.» Unter der Woche werde aber gearbeitet, samstags oft aufgeräumt.

Von dpa