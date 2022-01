Medien: Abwehrchef Rafael Czichos vor Wechsel in die USA

Köln (dpa)

Übereinstimmenden Kölner Medienberichten zufolge wechselt Abwehrchef Rafael Czichos vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln mit sofortiger Wirkung in die USA zu Chicago Fire. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über die Personalie berichtet. Beim Trainingsauftakt der Kölner am Sonntag fehlte der 31-Jährige ebenso wie die verletzten Spieler Kingsley Schindler, Mark Uth und Sebastian Andersson. Czichos, der noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022 hat, spielt seit 2018 beim FC und absolvierte in der Zeit 111 Pflichtspiele für den Club.

Von dpa