Mehr als 2500 Geflüchtete aus der Ukraine in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Landeshauptstadt sind bereits mehr als 2500 Geflüchtete aus der Ukraine in kommunalen Notunterkünften untergebracht. Dafür seien 18 Notunterkünfte in Betrieb, darunter 13 Hotels, zwei nächtliche Anlaufstellen, eine Messehalle, ein Hotelschiff und ein ehemaliges Altenheim, teilte Düsseldorfs Stadtverwaltung am Donnerstag auf Anfrage mit.

Von dpa