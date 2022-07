Mehr als 2500 Gläubige pilgern von Osnabrück nach Telgte

Während der Pandemie durfte lange Zeit in der Kirche wegen der Ansteckungsgefahr nicht gesungen werden. Jetzt machen sich Gläubige endlich wieder in einer großen Gruppe singend und betend auf den Weg.

Für viele gläubige Katholiken ist es ein besonderes Ereignis: Mehr als 2500 Pilgerinnen und Pilger haben am Samstag an einer Wallfahrt zu Fuß von Osnabrück ins 46 Kilometer entfernte Telgte teilgenommen. Rund 500 Menschen startete bereits um 3.00 Uhr früh am Rande der Osnabrücker Innenstadt; auf dem Weg schlossen sich vielerorts weitere Pilgerinnen und Pilger an. An der Spitze des Trosses wurde ein Kreuz getragen.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode betonte die Bedeutung der gemeinsamen Wallfahrt. «Die Leute freuen sich, wieder zu singen und zu beten», sagte Bode der dpa. Die Strecke sei auch eine sportliche Herausforderung. Der Bischof sprach in Oedingberge zu der großen Pilgergruppe und ging eine Teilstrecke zu Fuß mit.

Wegen der Corona-Pandemie war weder 2020 noch 2021 eine große Wallfahrt mit Tausenden von Pilgern möglich. Dennoch habe es Einzelpilger und Kleinstgruppen gegeben, die sich unter Wahrung der Corona-Auflagen auf den Weg gemacht hätten, sagte der Technische Leiter der Fußwallfahrt, Karl-Heinz Schomaker. Damit habe es in der gesamten Wallfahrtsgeschichte seit 1852 nie Unterbrechungen gegeben.

Am Samstagnachmittag trafen die Gläubigen in dem Wallfahrtsort Telgte im Münsterland ein. Mittlerweile gibt es Schomaker zufolge auch Katholiken aus anderen Teilen Deutschlands, die eigens für das Event anreisen.

Helfer in Begleitfahrzeugen und Sanitäter begleiteten den Tross. Bei der Wanderung von Ort zu Ort mussten die Pilger ein straffes Zeitmanagement beachten, der Zeitplan war auf die Minute genau getaktet. «Wir laufen fünf Kilometer pro Stunde», sagte Schomaker, der schon seit 35 Jahren die Verantwortung für die Organisation hat.

Mit Funkgeräten miteinander verbundene Vorbeter gaben den Takt vor - so werde gewährleistet, dass alle zur gleichen Zeit dasselbe singen und dasselbe beten, erklärte der Organisator.