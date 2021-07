Mehr als 9000 Kirchenaustritte dieses Jahr in Köln

In Köln sind in den vergangenen Monaten deutlich mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten. Im zweiten Quartal 2021 zählte das Amtsgericht mehr als 5650 Austritte, wie es am Donnerstag mitteilte. Das sind mehr als doppelt so viele Austritte wie im zweiten Quartal 2019 - dem bisherigen Rekordjahr.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sind demnach bereits mehr als 9000 Menschen in Köln aus der Kirche ausgetreten - mehr als im gesamten Jahr 2020. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2019 verzeichnete das Amtsgericht insgesamt etwas mehr als 10.000 Austritte.

Drei Mal seien die Termine bereits aufgestockt worden, teilte das Amtsgericht weiter mit. Derzeit gebe es rund 1800 Termine für Kirchenaustritte pro Monat. Die katholisch geprägte Millionenstadt wird seit Monaten von einer schweren Vertrauenskrise im Erzbistum Köln von Kardinal Rainer Maria Woelki erschüttert.