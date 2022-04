Mehr als neun Jahre Haft für Gangster-Rapper gefordert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Düsseldorfer Gangster-Rapper soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft für mehr als neun Jahre in Haft. Die Behörde sieht die Tatvorwürfe der Vergewaltigung und Zwangsprostitution als erwiesen an. Der Prozess gegen den 32-Jährigen hatte im Januar am Landgericht Düsseldorf begonnen.

Von dpa