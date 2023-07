Mehr Einbrüche: Polizei-Kampagne und Aktionswochenende

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wenn die Tage wieder kürzer werden, will die Polizei in NRW die Bürger wieder für die Gefahr von Wohnungseinbrüchen sensibilisieren. Nachdem die Zahlen zwischendurch abgenommen hatten, stiegen sie wieder an. Eine Polizeikampagne soll daher «revitalisiert» werden.

Von dpa