Mehr Gewalttaten gegen Polizisten im Bund, weniger in NRW

Wiesbaden (dpa/lnw)

Entgegen dem Trend im Bund und in den meisten anderen Ländern ist die Zahl der offiziell erfassten Gewalttaten gegen Polizisten 2021 in Nordrhein-Westfalen zurückgegangen. Insgesamt wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 7512 Fälle und damit 6,3 Prozent weniger als im Vorjahr verzeichnet, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht. Ein Rückgang wurde nur in drei weiteren Ländern gemeldet, bundesweit stieg die Zahl der Fälle um 1,8 Prozent an.

Von dpa