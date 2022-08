Mehr Personal für Bearbeitung der neuen Grundsteuer

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das NRW-Finanzministerium stockt das Personal für die Bearbeitung der neuen Grundsteuer mit der Ausschreibung von 150 weiteren Stellen in den Finanzämtern auf. «Mit den zusätzlichen neuen Kolleginnen und Kollegen bieten wir mehr Service und bessere Erreichbarkeit. Gleichzeitig entlasten wir die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern», erklärte Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Stellenanzeigen werden laut den Angaben in der nächsten Woche auf dem Karriereportal des Landes Nordrhein-Westfalen und auf finanzverwaltung.nrw.de online gestellt.

Von dpa