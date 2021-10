Mehrere Gerichte in NRW wegen Bombendrohungen geräumt

Düsseldorf (dpa)

Wegen Bombendrohungen sind am Freitagmorgen mehrere Gerichte in Düsseldorf und Wuppertal geräumt worden. Nach dpa-Informationen soll bei den Behörden eine Liste mit mehreren Objekten eingegangen sein, die bedroht werden. In Düsseldorf war das Oberlandesgericht betroffen, in Wuppertal das Justizzentrum mit Land- und Amtsgericht.

Von dpa