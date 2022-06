Mehrere Leichtverletzte bei Brand in Asylbewerberunterkunft

Langenfeld (dpa/lnw)

Bei einem größeren Brand in einer kommunalen Asylbewerberunterkunft in Langenfeld bei Düsseldorf sind mehrere Bewohner leicht verletzt worden. Das erheblich beschädigte Gebäude ist nach Angaben von Feuerwehr und Polizei vorerst nicht bewohnbar, wie die Behörden am Samstag berichteten. Die mehr als 50 Bewohner seien in anderen Unterkünften in der Umgebung untergebracht worden.

Von dpa