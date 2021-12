Mehrere Menschen bei Brand in Unterkunft in Kamen verletzt

Kamen (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einer Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft in Kamen (Kreis Unna) sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Frau kam schwer verletzt in eine Spezialklinik in Gelsenkirchen, wie ein Polizeisprecher am Montagabend sagte. Sie habe sehr viel Rauch eingeatmet und sei vorsichtshalber in eine Druckkammer gekommen. Zudem wurden vier Männer im Alter von 29, 30, 31 und 52 Jahren durch das Rauchgas leicht verletzt. Sie mussten ebenfalls von Feuerwehrkräften aus dem Haus geholt werden, aus dessen Fenstern schon die Flammen schlugen.

Von dpa