Mehrere Millionen Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Die Lagerhalle war in der Nacht zu Samstag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Bei den Löscharbeiten wurden vier Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Einsatzkräfte waren am Samstagmorgen noch immer vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes sollte die Lindener Straße zwischen dem Kreisverkehr an der L223 und der Kolpingstraße gesperrt bleiben