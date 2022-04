Mehrere Schafe sterben bei Brand in Stall

Bielefeld (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einem Stall in Bielefeld sind in der Nacht zu Samstag mehrere Schafe gestorben. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe der freistehende Stall bereits vollständig in Brand gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Mehrere Schafe und Lämmer seien gerettet worden. «Für sieben oder acht Tiere konnten wir aber nichts mehr tun.» Menschen seien nicht verletzt worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa