«MeinAuto.de» neuer Sponsor des FC Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 hat die Suche nach einem neuen Hauptsponsor nach Informationen der «Bild» erfolgreich abgeschlossen. Wie die Zeitung berichtet, soll künftig der Schriftzug «MeinAuto.de» auf den Trikots des Fußball-Bundesligisten zu sehen sein. Demnach will der Revierclub erstmals beim Trainingslager-Test am Mittwoch gegen US Salernitana (18.00 Uhr) in Österreich mit den neubedruckten Trikots auflaufen. Der Aufsteiger wollte die Einigung am Montag nicht bestätigen.

Von dpa