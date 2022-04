Meister Eisbären Berlin startet mit Sieg in DEL-Playoffs

Berlin (dpa)

Titelverteidiger Eisbären Berlin ist mit einem knappen Sieg in die Playoff-Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gegen die Kölner Haie gestartet. Am Sonntag sorgten die Nationalstürmer Marcel Noebels (21. Minute) und Leo Pföderl (31.) in seinem ersten Spiel für die Eisbären nach fast drei Monaten Verletzungspause für ein 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) vor 10 692 Zuschauern. Für die Haie, die sich als Hauptrunden-Zehnter in den Pre-Playoffs für das Viertelfinale qualifiziert hatten, traf Lucas Dumont (54.).

Von dpa