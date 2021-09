Meldestelle für Antisemitismus: Drei NRW-Standorte geplant

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die geplante Meldestelle für antisemitische Vorfälle in NRW soll drei Standorte im Land bekommen. Momentan laufe die Stellenbesetzung für die Sitze in Düsseldorf, Dortmund und Köln, wie Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) in einem Bericht für den Hauptausschuss erklärte. Demnach wird die Landeshauptstadt, in der sich die größte jüdische Gemeinde in NRW befinde, zum Hauptsitz der Meldestelle. In Köln und Dortmund werden Außenstellen eingerichtet.

Von dpa