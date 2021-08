Merkel: Lassen Flutopfer nicht allein

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bekräftigt, das der Bund die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen weiter unterstützen werde. Die Menschen könnten sich darauf verlassen, «dass wir sie bei dieser Herkules-Aufgabe nicht allein lassen», sagte Merkel am Montag beim Festakt zum 75. Jahrestag der Gründung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Die Bilder der schrecklichen Flutkatastrophe habe sie weiter vor Augen. Es sei «unfassbar», wie Menschen ihr Leben bei der Flut im Juli verloren hätten und ganze Ortschaften zerstört worden seien. Für Viele sei die «Welt auf einen Schlag eine andere geworden.

Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der britischen Besatzungsbehörde gegründet. Aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz sowie Westfalen wurde das Bundesland gebildet. Die «Operation Marriage» wurde am 23. August 1946 in Düsseldorf besiegelt. Die Lipper kamen 1947 dazu.