Merkel sichert Laschet ihre Unterstützung zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einem öffentlichen Auftritt mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) ihre Unterstützung für den Unionskanzlerkandidaten bekräftigt.

«Armin Laschet führt dieses größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sehr erfolgreich», sagte Merkel am Sonntag in Hagen. «Und wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen.» In den nächsten drei Wochen bis zur Bundestagswahl sei «voller Einsatz auf allen Ebenen gefragt, sowohl beim Regieren als auch bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern», sagte Merkel. «Wir haben ja viele Dinge gleichzeitig zu machen: Es gibt Corona, es gibt das Hochwasser und dann gibt es auch noch eine Bundestagswahl. Aber ich denke, dass wir das gemeinsam gut angehen werden. Und Armin Laschet weiß um meine Unterstützung.»