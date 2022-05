Bei einer Messerstecherei in Solingen mit mehreren Personen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Der 30-Jährige wurde in der Nacht auf Sonntag in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine Mordkommission soll nun die Motive und Hintergründe aufklären. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft am Sonntag nicht.