Metall- und Elektrobranche: IG Metall weitet Warnstreiks aus

Am Donnerstag würden sich Beschäftigte aus 131 Betrieben an Warnstreiks beteiligen, kündigte die Gewerkschaft am Mittwoch in Düsseldorf an. Die größte Aktion soll bei Ford in Köln stattfinden. Am Mittwoch hatte die IG Metall Warnstreiks in 62 nordrhein-westfälischen Betrieben angekündigt.