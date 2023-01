Milder Winter: Weniger Vögel in NRW-Gärten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vogelschützer haben bei der diesjährigen Winterzählung weniger Vögel in privaten Gärten in Nordrhein-Westfalen gesichtet. Die Zahl sei bei der «Stunde der Wintervögel» von 33,9 Vögeln pro Garten im Vorjahr auf aktuell 32,2 zurückgegangen, teilte der Naturschutzbund Nabu NRW mit. Gezählt wurde vom 6. bis 8. Januar in knapp 12.000 Gärten im Land, teilgenommen hatten mehr als 16.000 Menschen.

Von dpa