Den Westen erwartet am Wochenende mildes Herbstwetter.

Die nächsten Tage bleibt es stark bewölkt, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte. Zeitweise könne es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad. In der Eifel kann es nach Angaben des DWD in der Nacht auf Samstag Bodenfrost geben. Örtlich sei zudem mit Nebel zu rechnen.