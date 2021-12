Millionenschaden bei Brand einer Halle mit Oldtimern in Unna

Unna (dpa/lnw)

In einem Industriegebiet in Unna ist am späten Montagabend eine Fahrzeughalle mit mehreren Oldtimern in Brand geraten. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen in Millionenhöhe, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Ein Anwohner und dessen Sohn hatten noch vergeblich versucht, den Brand zu löschen und dabei auch Rauchgase eingeatmet. Sie seien nach Einschätzung eines Notarztes aber unverletzt geblieben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Von dpa