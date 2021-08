Minderjährige vergewaltigt - Täter mit Aufnahmen gesucht

Nach der Vergewaltigung einer Minderjährigen am Düsseldorfer Hauptbahnhof sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Verdächtigen. Der Mann soll das Mädchen am frühen Sonntagmorgen des 6. Juni im Hauptbahnhof angesprochen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. In einer Seitenstraße sei es dann zu dem Sexualverbrechen gekommen. Mit Hilfe der Aufnahmen hoffen die Ermittler nun, den etwa 20 Jahre alten Unbekannten durch Hinweise aus der Bevölkerung identifizieren zu können.