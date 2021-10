Minister: 4,5 Millionen haben Anspruch auf Booster-Impfung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rund 4,5 Millionen Menschen haben in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf eine Corona-Auffrischungsimpfung. Die über 70-Jährigen werden deswegen gezielt angeschrieben. Geimpft werde von den niedergelassenen Ärzten, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Die Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigungen empfahlen, sich frühzeitig um einen Termin zu bemühen. Die Corona-Booster-Impfung könne auch gleichzeitig mit einer Grippeschutzimpfung verabreicht werden.

Von dpa