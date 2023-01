Minister-Nebenjobs: Scharrenbach hat die meisten Mandate

Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) stehen durch zahlreiche Mandate bei der landeseigenen NRW.Bank die meisten Nebeneinkünfte im Kabinett zu. Das ergibt sich aus einer Auflistung der Landesregierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. So beziehen auch weitere Regierungsmitglieder Vergütungen vor allem von der NRW.Bank, wobei von den Politikern alles über 10 673,79 Euro an die Landeskasse abgeführt werden muss.

Wie aus der Liste hervorgeht, haben Ministerpräsident Hendrik Wüst, Innenminister Herbert Reul, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, Schulministerin Dorothee Feller (alle CDU) sowie Familienministerin Josefine Paul (Grüne) keinerlei Einkünfte aus Nebentätigkeiten. Fast alle anderen Kabinettsmitglieder sitzen in mindestens einem Gremium der NRW.Bank, nur Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) war im Jahr 2022 ohne Mandat bei der Bank, aber Mitherausgeber einer Vorschriftensammlung und einer Zeitschrift. Beides zusammen wurde laut Regierung mit 1500 Euro pro Jahr vergütet.

Eine niedrige Summe im Vergleich zur NRW.Bank, die den Angaben zufolge zwischen 2000 Euro und 5000 Euro pro Jahr und Gremium plus Sitzungsgelder (je 300 Euro) bezahlt. Ministerin Scharrenbach hat so beispielsweise durch neun Mandate pro Jahr Anspruch auf 37.000 Euro plus 300 Euro pro Sitzung.

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) käme bei sieben NRW.Bank-Posten auf 29.000 Euro. Sie ist unter anderem Verwaltungsratsvorsitzende, Vorsitzende weiterer Bank-Gremien sowie Mitglied mehrerer Ausschüsse. Weil Neubaur erst Ende Juni Ministerin und damit unter anderem Verwaltungsratschefin wurde, war die Summe 2022 - wie bei vielen Regierungsmitgliedern - entsprechend geringer.