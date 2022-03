Ministerin erklärt Hintergründe von Mallorca-Reise

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat sich in der «Rheinischen Post» näher zu den Umständen ihrer umstrittenen Reise nach Mallorca während der Flutkatastrophe im Juli 2021 geäußert. Heinen-Esser sagte der Zeitung (Donnerstagausgabe): «Meine minderjährige Tochter war mit vier 14- und 15-jährigen Freundinnen und Freunden in unserer dortigen Wohnung. Ich hatte ihr dies nach zwei Jahren Pandemie ohne Urlaub versprochen.» Es sei ihre Verantwortung gewesen, die Kinder persönlich zu betreuen und ihre Rückkehr zu organisieren. «Ich konnte das meinem 76-jährigen Mann nicht zumuten. Wir sind dann als Familie am darauffolgenden Wochenende zurückgeflogen.»

Von dpa