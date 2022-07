Ministerin informiert über neues Schuljahr

Die neue nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) informiert am Donnerstag (13 Uhr) über die Rahmenbedingungen für das kommende Schuljahr. Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien beginnt am 10. August für die meisten der etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW wieder der Unterricht. Lediglich die rund 171 000 Erstklässler dürfen auch einen Tag später eingeschult werden.

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Mit Spannung wird erwartet, ob für das neue Schuljahr erneut Corona-Regeln definiert werden. Klar ist, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in ihren Schulen unterrichtet werden und nicht im Distanz-Unterricht zuhause. Das war in den Pandemie-Jahren nicht immer gewährleistet. Anfang April war in NRW zunächst die Maskenpflicht an den Schulen gefallen und kurz darauf, mit Beginn der Osterferien, auch die Testpflicht.

Die neue Ministerin hat die traditionelle Schuljahrespressekonferenz um eine Woche vorgezogen, damit die Lehrkräfte, Eltern und Schüler sich früher als sonst darauf einstellen können, was auf sie zukommt. NRW war Ende Juni als erstes Bundesland in die Sommerferien gestartet.