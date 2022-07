Ministerin: Schulen geschützt bei Gas-Lieferengpässen

Dorothee Feller (CDU), Ministerin für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, spricht.

Die Verantwortung für die Schulgebäude liege bei den kommunalen Trägern, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Die Landesregierung wisse aber um die besondere Bedeutung der Schulen, die Diskussionen um die Raumtemperatur und behalte die Entwicklung im Blick. «Stand jetzt zählen die Schulen im Notfallplan Gas des Bundeswirtschaftsministeriums zu den sogenannten geschützten Kunden. Und das muss auch so bleiben.» Alle relevanten Akteure stimmten sich derzeit über die Erfordernisse ab.