Ministerin: Zahl unangemeldeter Hunde «nahe Null»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Zahl unangemeldeter, als gefährlich einzustufender Hunde in Nordrhein-Westfalen inzwischen «bei nahe Null liegt». Das habe eine Abfrage bei den kommunalen Spitzenverbänden ergeben, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Antwort des Ministeriums für Verbraucherschutz auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion.

Von dpa