Ministerium: Weniger als ein Prozent Schüler in Quarantäne

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schüler ist in NRW laut Schulministerium weiter sehr gering. Die wöchentliche Umfrage des Ministeriums unter landesweit rund 5000 Schulen habe ergeben, dass in der Pandemie zum Stichtag 3. November nach wie vor keine Schule geschlossen war, hieß es am Dienstag in Düsseldorf. Zwischen dem 28. Oktober und 3. November seien an weiterführenden Schulen unter mehr als 2,1 Millionen Schnelltests 1588 positiv ausgefallen - das waren laut Ministerium 0,07 Prozent.

Von dpa