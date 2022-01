Ministerpräsident: NRW mit Lippe erst komplett

Lippe sei eine lebenswerte und zukunftsfähige Heimat, eine wirtschaftlich herausragende Region, sagte Wüst, der die reiche Kulturlandschaft und die wunderschöne Natur in der Region Lippe an der Grenze zu Niedersachsen hervorhob. Mit der Eingliederung sei NRW noch stärker, noch schöner, noch vielfältiger und vor allem vollständig geworden, sagte Wüst.

Joachim Stamp (FDP), stellvertretender NRW-Ministerpräsident, hält am Abend eine Rede beim Festakt im Fürstlichen Residenzschloss Detmold. Zur Würdigung des 75. Jahrestages tagt das Landeskabinett am Dienstag zu einer auswärtigen Sitzung in der Region auf Burg Sternberg in Extertal.