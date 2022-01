Missbrauchsfall: Ermittlungsgruppe wird aufgelöst

Köln (dpa/lnw)

Die spezielle Polizei-Ermittlungsgruppe «Berg», die auf das Aufdecken eines Kindesmissbrauchsfalls in Bergisch Gladbach zurückgeht, wird aufgelöst. Das teilte die Kölner Polizei am Montag mit. «Die BAO Berg als dieses Konstrukt wird aufgelöst», sagte ein Sprecher. Noch vorliegende Spuren würden aber in der «Alltagsorganisation» zu Ende bearbeitet. Wie viele das sind und welche Bilanz die «Besondere Aufbauorganisation Berg» (BAO Berg) von ihrer Arbeit zieht, soll am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Von dpa