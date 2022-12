Missbrauchsfall Wermelskirchen: Angeklagter räumt Taten ein

Köln/Wermelskirchen (dpa)

Der Angeklagte im Missbrauchsfall Wermelskirchen hat vor Gericht die ihm vorgeworfenen Taten in einer Erklärung eingeräumt. «Die soeben verlesene Anklage wird von dem Angeklagten vollständig eingeräumt. Alle dort erhobenen Vorwürfe treffen zu», sagte sein Verteidiger, der das Schreiben vorlas, am Dienstag im Kölner Landgericht. Darüber hinaus stehe sein Mandant auch für Fragen zur Verfügung. Ziel sei es, die «für alle Verfahrensbeteiligten nicht einfache Beweisaufnahme» möglichst abzukürzen. Zudem kündigte der Anwalt ein Schmerzensgeld an, dass den Opfern «kurzfristig» gezahlt werden solle.

Von dpa