Mit 100 durch die Stadt: Frau soll Drogen genommen haben

Dortmund (dpa/lnw)

Eine 20 Jahre alte Frau und ein 30-Jähriger sollen sich in Dortmund ein Autorennen geliefert und mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt gefahren sein. Sie hätten mehrfach andere Fahrzeuge überholt, auch ein Rotlicht-Verstoß sei festgestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei stoppte die beiden in der Nacht zum Dienstag und stellte die Autos sicher.

Von dpa