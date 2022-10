Mit 3,84 Promille am Steuer: Zwei Schwerverletzte

Bochum (dpa/lnw)

Mit fast 4 Promille Alkohol im Atem ist ein Autofahrer in Bochum mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Der 26-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer erlitten bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa