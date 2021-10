Mit Kind im Kinderwagen: Frauen stehlen Elektrogeräte

Paderborn (dpa/lnw)

Mit einem vierjährigen Kind im Kinderwagen haben zwei Frauen in Paderborn versucht, diverse Elektrogeräte aus einem Baumarkt zu stehlen. Die Diebinnen im Alter von 33 und 22 Jahren verstauten ihre Beute in dem Wagen und mitgeführten Taschen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit dem Diebesgut hätten sie dann am Freitag die Kasse passiert, kamen allerdings nicht viel weiter: Auf dem Parkplatz des Baumarktes wurden die Frauen den Angaben nach gestellt.

Von dpa