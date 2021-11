Mit Rohrzange: Feuerwehr befreit Igel aus Zaun

Tierischer Einsatz: Die Feuerwehr hat einen Igel aus einem Zaun in Köln gerettet.

Ein Igel ist in einem Zaun eingeklemmt.

Das Tier habe sich zuvor zwischen den Zaunstäben verfangen und sich nicht mehr bewegen können, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Eine Spaziergängerin habe das Tier am Morgen entdeckt und es zunächst selbst aus dem Zaun befreien wollen. Nachdem dies nicht gelang, alarmierte sie die Feuerwehr. Mit einer Rohrzange konnten Einsatzkräfte die Zaunsprossen auseinander ziehen - und den Igel befreien. Das Tier wurde danach unverletzt in die Freiheit entlassen.