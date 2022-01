Mit Schlagstock und Pfefferspray: Männer überfallen Wachmann

Er hatte die zwei Männer am Freitagabend bei einem Kontrollgang in einem Parkhaus angesprochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mann schlug daraufhin mit einem Schlagstock auf ihn ein - der zweite Mann sprühte ihm währenddessen Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend traten sie auf den Wachmann ein, als dieser am Boden lag. Bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten, entrissen sie dem Wachmann zwei Mobiltelefone, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Polizei. Der Wachmann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es weiter.