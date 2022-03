Mit vier Haftbefehlen gesucht: 35-Jähriger landet in JVA

Der 35-Jährige müsse für fast 600 Tage in die Justizvollzugsanstalt, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Eine Streife hatte seine Personalien überprüft und stellte fest, dass er seit Anfang 2019 in Stuttgart, München und Essen wegen mehrerer Delikte wie Betrug und «Erschleichen von Leistungen» zu Geldstrafen verurteilt worden war. Da er die geforderte Geldsumme in Höhe von insgesamt 8600 Euro nicht begleichen könne, müsse er eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.