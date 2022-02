Mit Waffe bedroht: Kioskbesitzer wehrt sich mit Pfefferspray

Ein Unbekannter hat einen Kioskbesitzer am Freitag in Mönchengladbach mit der Schusswaffe bedroht - der hingegen wehrte sich mit Pfefferspray.

Als der Bewaffnete die Herausgabe des Geldes aus der Kasse forderte, holte der 56-jährige Kioskbesitzer vielmehr das Reizgas hervor und besprühte den Räuber - der daraufhin das Weite suchte. «In diesem Fall ist es zum Glück noch mal gut ausgegangen», so ein Sprecher der Polizei. In solchen Fällen raten die Beamten jedoch besser die Kasse zu öffnen und das Geld rauszugeben, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Die Fahndung nach dem Täter dauerte an.