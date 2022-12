Mitarbeiterin findet unbekannte Substanz in der Post

Hürth (dpa/lnw)

Weil eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) in einer Postsendung eine unbekannte Substanz entdeckte, hat die Polizei am Donnerstag den umliegenden Bereich weiträumig abgesperrt. Vermutungen, um welche Substanz es sich handelt, gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher. Die Frau habe die Beamten nach ihrem Fund sofort alarmiert.

Von dpa