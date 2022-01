Mittelalterliches Lippewrack reist in den Norden

Münster (dpa)

Um ein 2020 aus der Lippe in Westfalen geborgenes Bootswrack aus dem Mittelalter zu erhalten, reist der bedeutsame Fund für mehrere Jahre nach Schleswig-Holstein. Das vor mehr als 850 Jahren gefällte Eichenholz soll im Museum für Archäologie Schloss Gottdorf konserviert werden, teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) mit. «Dazu sind hohe und weite Räume mit großen Becken und Hebeeinrichtungen nötig», erläuterte LWL-Chef-Restaurator Sebastian Pechtold am Dienstag in Münster kurz vor dem Abtransport der Bootsteile in einem 7,5 Tonner in den Norden. Sind die Planken konserviert, sollen sie zurückkehren und nach weiteren archäologischen Untersuchungen Bürgern und Bürgerinnen in Westfalen zugänglich gemacht werden, so der LWL.

Von dpa