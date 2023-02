Mittwoch sonnig, zu Weiberfastnacht bewölkt und teils Regen

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird für Mittwoch meist sonniges und mildes Wetter erwartet. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad bleibt es niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Essen mitteilte. Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals ziehen am Donnerstag (Weiberfastnacht) aus dem Nordwesten dagegen dichte Wolken auf, zeitweise soll es leicht regnen. Freuen können die Karnevalisten sich dennoch auf milde Temperaturen von maximal 8 bis 12 Grad. Meist weht ein mäßiger Wind aus dem Südwesten.

Von dpa