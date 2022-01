«Mögliche Bedrohungssituation»: Polizei nimmt Schüler fest

Nach einem Einsatz an einer Schule in Bonn hat die Polizei einen Schüler festgenommen. Auslöser sei ein Hinweis auf «eine mögliche Bedrohungssituation» gewesen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Daraufhin sei das Schulgebäude im Stadtteil Bad Godesberg durchsucht worden. Der gesuchte Jugendliche sei dann allerdings nicht dort, sondern an seiner Wohnanschrift angetroffen worden.

Um welche Art von möglicher Bedrohung es sich gehandelt hatte, war zunächst unklar. Das sei noch Gegenstand laufender Ermittlungen, erklärte die Polizei. Verletzte habe es nach Lage der Dinge nicht gegeben. Zuvor hatte der Bonner «General-Anzeiger» berichtet.

Nach Angaben eines Sprechers mussten Schüler und Lehrkräfte während des Einsatzes an der Schule in ihren Räumen bleiben. Auch Spezialeinheiten seien involviert gewesen.