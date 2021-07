Möglicher Abrechnungsbetrug: Testzentren in Köln durchsucht

Bei einer bundesweiten Aktion haben Behörden unter anderem in Köln Corona-Testzentren wegen möglicher Abrechnungsbetrüge durchsucht. Vor allem in Berlin, aber auch in Falkensee in Brandenburg, im hessischen Butzbach sowie in Köln vollstreckten Ermittler 147 Durchsuchungsbeschlüsse, wie die Polizei in Berlin mitteilte. Die Zahl der betroffenen Teststellen in der Domstadt war nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag zunächst unklar.

Ausgangspunkt des Einsatzes seien Überprüfungen von Abrechnungen mehrerer Testzentren in Berlin gewesen, bei denen Unregelmäßigkeiten entdeckt wurden. In 46 Fällen hatte sich der Anfangsverdacht eines Betruges ergeben. Beamte sicherten bei dem Einsatz am Mittwoch und Donnerstag Beweismittel, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauerten an.