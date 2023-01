Mönchengladbach mit Thuram - Berisha zurück beim FC Augsburg

Der 25-jährige Franzose steht heute Abend in der Startelf der Gäste für das Bundesliga-Auswärtsspiel und ersetzt den erkrankten Jonas Hofmann. Thuram hat bislang zehn Tore in dieser Saison erzielt. Er musste am Sonntag aufgrund anhaltender Kniebeschwerden beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen aussetzen. Die Augsburger ändern nach dem 3:4 gegen Borussia Dortmund ihre Anfangsformation ebenfalls nur auf einer Position. Für Ruben Vargas, der einen Einriss der Membran zwischen Schien- und Wadenbein erlitten hat, rückt nach seiner abgelaufenen Gelbsperre Stürmer Mergim Berisha wieder in die Mannschaft.