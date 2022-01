Mordkommission ermittelt nach Attacke

Gronau (dpa/lnw)

Nach einer Messerattacke gegen einen 17-Jährigen am Udo-Lindenberg-Platz in Gronau sucht nun eine Mordkommission nach den Tätern. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. Das schwerverletzte Opfer war am Neujahrsmorgen nach Angaben der Polizei in einen Streit mit vier weiteren Jugendlichen geraten.

Von dpa