Mordkommission ermittelt nach Brand in Obdachlosenheim

Emmerich (dpa/lnw)

Nach einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Emmerich im Kreis Kleve ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 19-jähriger Bewohner habe am Samstag kurz nach Mitternacht «seltsame Geräusche» aus seinem verschlossenen Zimmer gehört, teilte die Polizei in Krefeld mit. Als er die Tür öffnete, seien ihm Flammen und Qualm entgegengeschlagen.

Von dpa